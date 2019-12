Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM thông tin rằng sau khi nhận tin báo, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.



Từ trái qua: Y Ét Aysun, Đàm Văn Lực, Nguyễn Văn Dũng.

Công an nhanh chóng xác định đối tượng Y Ét Aysun (SN 1997, thường trú quận 2) là đối tượng trực tiếp vào tiệm vàng cầm búa đập tủ kính lấy hai khay đựng vàng. Những mảnh kính đã văng vào người làm Y Ét Aysun bị thương ở tay.

Tại công an, Y Ét Aysun khai nhận quen một đối tượng tên Hoàng qua mạng và được Hoàng rủ đi cướp tiệm vàng. Hoàng đã thuê khách sạn ở khu vực An Sương (quận 12) ở cùng Y Ét Aysun. Hai đối tượng đã điều nghiên các tiệm vàng ở khu vực quận 12, Hóc Môn để thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam khuyến cáo các tiệm vàng

Y Ét Aysun và Hoàng nhận thấy tiệm vàng Thông Phương dễ "ta tay", nên đã tiến hành kế hoạch cướp. Hoàng chở Y Ét Aysun đến tiệm vàng và chờ bên ngoài, để Y Ét Aysun vào thực hiện hành vi.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết từ nhiều nguồn chứng cứ, tài liệu, nhận dạng, các trinh sát đã phát hiện được nơi ở của Hoàng nhưng đối tượng rất ma mãnh. Các trinh sát phải vận động Hoàng ra đầu thú. Tại công an, Hoàng khai tên thật là Đàm Văn Lực (SN 1988, thường trú tại huyện Hóc Môn), sau khi cướp được vàng, Lực bán và cho vợ 8 triệu đồng để đi chữa bệnh.

Tang vật vụ án

Tiếp tục khai thác từ Lực, công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Dũng (ngụ Đồng Nai) là đối tượng chuyên mua bán nông sản ở huyện Hóc Môn. Dũng là đối tượng đã cung cấp xe máy, súng, đạn cho Y Ét Aysun cùng đồng bọn thực hiện hành vi cướp tiệm vàng.

Nguyễn Văn Dũng cùng đồng bọn khai toàn bộ số vàng cướp được đem bán ở một tiệm vàng tại thành phố Biên Hòa 34 triệu đồng, chia cho Đàm Văn Lực 30 triệu đồng.

Dũng còn thừa nhận mua súng trên mạng sau đó đi khảo sát các tiệm vàng ở huyện Hóc Môn rồi về chỉ định cho Lực đi cướp. Táo tợn hơn, Dũng còn chỉ đạo nếu cướp thành công sẽ tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ cướp tiệm vàng khác ở những địa phương khác.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam nhận định hành vi của nhóm này rất tinh vi, có dự mưu, có tính toán từ trước, có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, các đối tượng đã hóa trang xe máy; các đối tượng không ai biết mặt ai và sử dụng tên ảo nên gây khó khăn cho các trinh sát khi phá án.

Số vàng thu được

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP HCM tổ trinh sát đã nhanh chóng phá án và bắt được các đối tượng cầm đầu, chủ mưu và đối tượng thực hiện chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh tạm giam 3 đối tượng Y Ét Aysun, Đàm Văn Lực, Nguyễn Văn Dũng về tội "Cướp tài sản".

Nhắc lại vụ án, thượng tá Nguyễn Đăng Nam khuyến cáo các chủ tiệm vàng cần có những biện pháp an ninh để bảo vệ tài sản, sức khỏe của mình.

Cụ thể, tiệm vàng cần có camera an ninh kết nối với công an địa phương để khi xảy ra vụ việc thì lực lượng công an sẽ nhanh chóng can thiệp. Ngoài ra, cần trang bị kính cường lực để hạn chế việc các đối tượng tấn công; tuyển chọn lực lượng bảo vệ có nghiệp vụ, chứ không là bảo vệ chỉ làm nhiệm vụ giữ xe.