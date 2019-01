Bắt "nữ quái" dùng "diệu kế" vay tiền cho chồng để chiếm đoạt hàng tỉ đồng

12/01/2019 13:05

Sáng nay 12-1, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp (SN 1985, trú tại khối 2, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Nguyễn Thị Điệp tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng mình đang đi làm ăn lao động tại Lào, Điệp đã viện ra lý do là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty bên Lào để huy động vốn từ các ‘con mồi" của mình. Điệp cũng không quên với hứa hẹn với những người này rằng mình sẽ trả lãi suất cao.

Sau khi các "con mồi" dính bẫy, Điệp tiếp tục nói với các nạn nhân rằng mình vẫn đang còn thiếu tiền, cần vay tiếp cho đủ để gửi cho chồng rồi sẽ thanh toán hết tất cả các khoản vay trước đó. Quá tin tưởng vào những điều Điệp vẽ ra, nhiều người bị hại đã tiếp tục "bơm" tiền cho Điệp.

Với "diệu kế" trên, Điệp đã vay tiền của các bị hại rất nhiều lần với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Cá biệt, tháng 2-2018, Điệp đã vay của Chị Bùi Thị L. ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, với số tiền 670 triệu đồng.

Ngoài ra, Điệp còn làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân của chồng rồi đưa giấy tờ nhà đất để thế chấp lừa đảo chiếm đoạt tiền của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đầu năm 2018, "đánh hơi" thấy sự việc đã bị bại lộ, Điệp đã bỏ trốn vào TP HCM để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Tính đến thời điểm bị bắt, Điệp đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Bảo Anh