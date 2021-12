Trưa 2-12, một lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) xác nhận lực lượng của Cục Điều tra Hình sự - VKSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư, 1 Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư và 1 cán bộ VKSND huyện.



Cơ quan điều tra - VKSND tối cao tiến hành dẫn giải bị can Nguyễn Đức Tuấn khỏi trụ sở Công an huyện Vũ Thư - Ảnh: CTV.

3 lãnh đạo, cán bộ bị bắt tạm giam vào sáng 2-12, gồm ông Nguyễn Đức Tuấn (36 tuổi), Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư; bà Phạm Thị Hiền, Phó Viện trưởng VKSND huyện Vũ Thư; và bà Nguyễn Hoàng Hà, kiểm sát viên VKSND huyện Vũ Thư.

Một nguồn tin cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2-12, tổ công tác của Cơ quan điều tra - VKSND tối cao đã tiến hành dẫn giải ông Nguyễn Đức Tuấn ra khỏi trụ sở Công an huyện Vũ Thư.

Cùng lúc, Cơ quan điều tra - VKSND tối cao tiếp tục áp giải bà Phạm Thị Hiền và bà Nguyễn Hoàng Hà ra khỏi trụ sở VKSND huyện Vũ Thư (gần trụ sở Công an huyện).

Được biết, trước đó 2 bà Phạm Thị Hiền và Nguyễn Hoàng Hà đã bị tạm đình chỉ công tác phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, 3 lãnh đạo, cán bộ vừa bị Cơ quan điều tra - VKSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" quy định tại điều 375 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2-11-2020, Cơ quan điều tra - VKSND tối cao cũng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ gồm ông Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi, cấp bậc chức vụ khi bị bắt là trung tá, Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư) và Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi, cấp bậc, chức vụ khi chưa bị khởi tố là thiếu tá, Phó Công an xã Song An, huyện Vũ Thư), để điều tra do có liên quan đến vụ án đàn em của Đường "Nhuệ" chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra theo quy định.

Cả 2 vị này đều bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết tại thời điểm các bị can giữ vị trí là cán bộ Công an huyện Vũ Thư.