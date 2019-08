Chiều 5-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ một phóng viên tập sự để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Theo nguồn tin, sau khi bị bắt, người này khai tên Vũ Ngọc Ba (SN 1981; hộ khẩu thường trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), là phóng viên tập sự của 1 tờ tạp chí điện tử thuộc hiệp hội có trụ sở tại Hà Nội.

Được biết, trong tháng 7-2019, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của chỉ huy Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) về việc ngày 6-7, ông Vũ Ngọc Ba, có giấy giới thiệu là phóng viên của 1 tờ tạp chí điện tử đăng bài viết có tựa đề: "Hà Nội: Kỳ lạ chiếc xe máy bị Công an tạm giữ biết đường tìm về nhà".

Sau đó, chỉ huy Đội CSGT số 10 có gặp ông Ba để trao đổi, đồng thời khẳng định CSGT làm nhiệm vụ đúng theo quy định, đề nghị phóng viên Ba gỡ bài viết xuống và không đăng tiếp nhưng phóng viên Ba yêu cầu phải đưa tiền thì mới thực hiện.

Đến tối 24-7, ông Ba gọi điện thoại cho lãnh đạo Đội CSGT số 10 và tự ý bịa ra việc Toà soạn yêu cầu Đội CSGT số 10 phải đưa số tiền 100 triệu đồng thì mới đồng ý gỡ bài và dừng đăng bài, nhưng ông Ba đã đứng ra xin và Toà soạn đồng ý giảm số tiền xuống còn 40 triệu đồng.

Tiếp đó, Ba uy hiếp tinh thần và đe doạ chỉ huy Đội CSGT số 10 nếu không đưa đủ tiền sẽ tiếp tục đăng bài trên lên mạng.

Sau đó, Đội CSGT số 10 đã báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Khi ông Ba đang nhận 2 phong bì với tổng số tiền 45 triệu đồng trên ôtô của mình thì lực lượng chức năng bắt quả tang.