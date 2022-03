Chiều 23-3, Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Tú (SN 1992, ngụ xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Đối tượng cùng tang vật (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, tối 15-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Vũ Quang.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Tú đang điều khiển xe máy đi từ hướng Vũ Quang sang Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Cơ quan công an phát hiện trong ba lô Tú mang theo có 8 hộp khối hình chữ nhật chứa 7,703 kg ma túy đá (Methamphetamine).

Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, mở rộng.