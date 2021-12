Tối ngày 20-12, tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Cường (SN 1990, ngụ phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16-12, trong lúc đang dừng xe để mở cửa vào nhà, chị L.T.H (SN 1993, ngụ thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy vượt lên, giật chiếc điện thoại hiệu Iphone 6 Plus để ở túi quần phía sau rồi vít ga chạy thoát.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho lực lượng chức năng.

Nguyễn Như Cường tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an huyện Nghi Xuân)

Vaò cuộc điều tra, sàng lọc đối tượng, chỉ hơn một ngày sau (17-12) lực lượng chức năng đã xác định được Cường chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên nên đã tiến hành truy bắt khẩn cấp.

Bước đầu, Cường khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã điều khiển xe máy từ TP Vinh sang huyện Nghi Xuân để tìm kiếm "con mồi". Khi phát hiện chị H. đang mở cửa và để điện thoại sau túi quần Cường liền không chút ngại ngần thực hiện vụ cướp.

Sau khi có chiến lợi phẩm, Cường đưa chiếc điện thoại đi thế chấp tại một quán cầm đồ trên địa bàn TP Vinh, lấy 1,2 triệu đồng để tiêu xài.

Được biết, Cường từng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.