Ngày 12-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Hoài Hiếu Thảo (SN 1993; ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) và Dương Thị Kim Thoa (SN 1997; ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



Lực lượng chức năng kiểm tra trên người của Thảo tại hiện trường. Ảnh: Hiền Đệ

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra quán bar Paradise Club (ở số 35-36, đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá). Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Thảo có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho những người nghiện. Trong khi đó, Thoa được xác định là khách đến chơi nhưng lại có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong người. Do bị kiểm tra bất ngờ, hàng chục đôi nam nữ đã vứt lại hiện trường số lượng lớn chất ma túy tổng hợp.

Còn đây là số nam, nữ được mời vè trụ sở công an làm việc. Ảnh: Hiền Đệ

Lực lượng chức năng đã mời 98 khách đang có mặt tại quán bar về trụ sở công an làm việc cũng như tạm giữ 66 chai rượu và 24 thùng bia ngoại nhập do chủ quán bar này chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Qua đó đã xác định có 31 người dương tính với ma túy tổng hợp nên đã được bàn giao lại cho địa phương để xử phạt hành chính rồi đưa đi cai nghiện bắt buộc.