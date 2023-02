Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ 3 xe máy vận chuyển 1.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero, Jet và Nelson, trên đò ngang qua sông.



Phương tiện cùng tang vật tạm giữ

Vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 7-2, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thuỷ Châu Đốc, thuộc Phòng Cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh An Giang, tiến hành kiểm tra phương tiện đò ngang mang biển kiểm soát ĐT – 22403 do ông Phạm Tuấn Cường (SN 1987; ngụ tại thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang) điều khiển trên sông Hậu, chở khách từ bờ xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân) sang bờ thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú, An Giang). Tổ công tác phát hiện trên đò có 2 xe máy biển kiểm soát 66L2-9465 và 66L6-3938 vận chuyển 1.320 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.



Phương tiện cùng tang vật tạm giữ và chưa có ai đến nhận là chủ sở hữu.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên sông Cái Vừng, đoạn thuộc thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân), Tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra phương tiện đò ngang, biển kiểm soát ĐT – 18460 đang chở khách từ bờ huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) qua bờ thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân), do ông Đàm Minh Phương (SN 1970; ngụ tại huyện Hồng Ngự) điều khiển. Tổ công tác phát hiện trên đò có 1 xe máy biển kiểm soát 66N6 – 2886 vận chuyển 380 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai đến thừa nhận là chủ sở hữu của 3 xe máy và số thuốc lá lậu trên.