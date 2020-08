Tối 24-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã bắt ông Vũ Bình G., Phó Giám đốc Trung Tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, do có hành vi đánh bạc.



Theo nguồn tin, trước đó, khoảng 13 giờ ngày 22-8, nhận được tin báo, Công an TP Thái Bình đã bất ngờ ập vào ngôi nhà, bắt quả tang ông Vũ Bình G, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình, cùng một số đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc ăn tiền. Căn nhà ông G. và các đối tượng cùng bị bắt khi đang đánh bạc nằm trên địa bàn phường Quang Trung, TP Thái Bình.

Tại chỗ, lực lượng chức năng năng đã thu giữ tiền mặt và các tang vật liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng.

Hiện, Công an TP Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan.