Ngày 19-1, tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã điều tra làm rõ và bắt giữ Nguyễn Ngọc Cừ (SN 1983; ngụ xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".



Nguyễn Ngọc Cừ tại cơ quan công an

Cừ được xem là "siêu trộm" khi chỉ trong một thời gian ngắn đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên tới hàng tỉ đồng tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Theo Công an thị xã Nghi Sơn, do nghiện ma túy, nên sau khi ra tù về Cừ lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Trước khi đi thực hiện hành vi trộm cắp, "siêu trộm" này chuẩn bị cưa cắt khóa, xà beng, dùi cui điện, dao kiếm, một mình đi xe máy không biển kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa vào thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Quá trình này, nếu thấy gia đình nào sơ hở, Cừ đột nhập, phá két, phá tủ trộm cắp tiền, vàng và các tài sản có giá trị rồi đem bán lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng.

Chỉ tính từ đầu tháng 11-2020 đến khi bị bắt, Cừ đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) với tổng giá trị tài sản hàng tỉ đồng.

Tang vật liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản công an thu giữ ở nhà Cừ

Theo lời khai của Cừ, trong quá trình trộm cắp, nếu bị chủ nhà phát hiện, Cừ đã sử dụng dùi cui dí vào người khiến nạn nhân tê liệt không thể hô hoán rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Cừ, Công an thị xã Nghi Sơn đã thu giữ 3 xà beng, 2 cưa sắt, 3 dùi cui điện, dao, mã tấu, điện thoại di động… là những dụng cụ mà Cừ sử dụng để gây án.

Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đã thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.