Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", gồm: Nguyễn Quang Châu (SN 1987); Cao Minh Tâm (SN 1981); Võ Quang Tín (SN 1998); Nguyễn Chiêu Hùng (SN 1999) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1975).

Trước đó, vào tối 25-6, qua tin tố giác của người dân, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè bắt quả tang 14 đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại hộ bà Nguyễn Thị Của (SN 1968; ngụ huyện Cái Bè), thu giữ nhiều tang vật. Qua điều tra, tụ điểm lắc tài xỉu trên do Châu đứng ra tổ chức.