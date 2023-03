Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Hương Loan (34 tuổi, ngụ khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Các quyết định và lệnh nêu trên được VKSND tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Hồ Thị Hương Loan bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, từ ngày 28-11-2022 đến ngày 28-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 2 vợ chồng Hồ Thị Hương Loan.

Trong đơn, nhiều người dân tố cáo Loan cùng chồng vay, mượn tiền của họ với mục đích đáo hạn ngân hàng, sau đó chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã tiến hành xác minh, giải quyết các đơn tố giác về tội phạm theo quy định.

Kết quả xác định, trong năm 2022, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Loan đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng. Tin tưởng Loan, nhiều người ở thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và TP Đông Hà đã cho vay nhiều lần với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Sau đó, Loan dùng số tiền vay được trả nợ xoay vòng, dẫn đến mất khả năng trả lại số tiền đã vay của những người cho vay. Sau khi thông báo "vỡ nợ", Loan đến cơ quan công an tự thú về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của mình.

Được biết, Hồ Thị Hương Loan là cựu phó giám đốc phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng lớn ở tỉnh Quảng Trị.