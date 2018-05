Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng lạm thu đầu năm học

10/05/2018 11:56

Trường tiểu học Đặng Cương

Sáng 10-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng), đồng thời bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Thủy (nguyên hiệu trưởng Trưởng Trường tiểu học Đặng Cương) để điều tra, làm rõ hành vi trên.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định từ năm học 2015-2016 đến đầu năm học 2016-2017, lợi dụng chức vụ là Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, bà Lê Thị Thu Thủy đã tổ chức thu nhiều khoản đóng góp của cha mẹ học sinh mà chưa được phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên, không nộp vào tài khoản tiền gửi của trường tại Kho bạc mà tự chi tiền mặt vào các hoạt động trái mục đích thu, không công khai, minh bạch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ lợi cá nhân và gây thất thoát số tiền lớn, phạm vào Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015).

Bà Lê Thị Thuy Thủy - Ảnh: TNO

Ngày 8-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can số 11/QĐKTBC-PC46(Đ8), triển khai Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Thu Thủy để điều tra, làm rõ.

Được biết, vào đầu năm học 2017-2018, nhận được thông tin từ phụ huynh học sinh, về việc Trường Tiểu học Đăng Cương thu những khoản sai quy định, UBND hyện An Dương đã thành lập đoàn kiểm tra xem xét trách nhiệm của bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Đến ngày 11-9-2017, huyện An Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Thủy để phục vụ công tác kiểm tra. Tiếp đó, ngày 28-11, huyện An Dương đã công bố quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với bà Lê Thị Thu Thủy.

Trọng Đức