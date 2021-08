Chiều 5-8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho cho biết chiều cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (SN 2003 trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.



Hai nghi phạm Khánh và Bình

Đây là 2 trong 4 nghi phạm cướp xe máy của nữ công nhân môi trường đô thị Lê Thị T. (SN 1982; hiện là nữ nhân viên của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) vào rạng sáng 3-8 tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trưa cùng ngày, công an cũng đã bắt 2 nghi phạm liên quan đến vụ án là Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cảnh sát xác định Lê Minh Khánh là nghi phạm cầm đầu dùng dao đe doạ và cướp đi chiếc xe của chị Tr.. Còn Trương Thiên Bình là người điều khiển xe chở đối tượng áp sát chị Tr. để Khánh khống chế, đe dọa, cướp tài sản là chiếc xe máy của chị Tr.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng hơn 3 giờ sáng 3-8, công nhân môi trường đô thị Lê Thị T. đi làm tại khu vực ngõ 223 - 252 khu vực Đại Mỗ (giữa 2 ngõ này có chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19) đã bất ngờ bị 4 đối tượng chặn đầu, cướp xe máy. Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ công nhân môi trường đô thị xuống xe, giao lại chìa khóa. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp nổ máy xe rồi phóng đi.