Ngày 23-3, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt Trần Minh Quân (SN 1995; ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vì liên quan đến vụ nổ súng gây chết người tại khu vực Cầu Quay, TP Mỹ Tho mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Nguồn tin cho biết Quân bị bắt vì là người đưa khẩu súng cho Nguyễn Ngọc Ty (SN 2005) và Nguyễn Thành Mạnh (SN 2001) để bắn chết người.

Quân đã đưa khẩu súng này cho Ty và Mạnh đi bắn chết 1 thiếu niên

Như đã thông tin, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 13-3, Huỳnh Bảo Sang (SN 2007; ngụ TP Mỹ Tho) điều khiển xe máy chở Võ Tấn Tài (SN 2008; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh theo hướng từ phường 2 sang phường 1, TP Mỹ Tho. Khi đến cầu Quay, 2 thiếu niên này bị Ty và Mạnh đi trên xe máy dùng súng bắn. Hậu quả, Sang tử vong sau khi được người dân đưa vào bệnh viện.

Tại công an, Ty và Mạnh khai khi đang di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì phát sinh mâu thuẫn với Sang và Tài. Do bản tính côn đồ nên Ty và Mạnh đã đuổi theo và dùng súng bắn vào Sang và Tài

Sau khi biết Sang tử vong, Ty và Mạnh đã ra đầu thú và giao nộp cho công an 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 viên đạn và 4 vỏ đạn. Mạnh khai khẩu súng do Mạnh đặt mua qua mạng từ 15 ngày trước. Tuy nhiên, sau đó Mạnh khai khẩu súng này là do Quân đưa.