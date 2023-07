Ngày 20-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về nhóm đối tượng mạo danh cán bộ thuế, lợi dụng việc kê khai miễn giảm thuế để lừa đảo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.



Trước đó, Phòng An ninh mạng nhận đơn trình báo của chị N.H (chủ một doanh nghiệp tại Đà Nẵng) về việc bị lừa mất 600 triệu đồng.

Các đối tượng sử dụng Zalo giả mạo cán bộ thuế để liên hệ, lừa đảo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Theo trình báo, kể từ 1-7, chị biết được thông tin các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh được hỗ trợ giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%.

Lúc này, một đối tượng có ảnh đại diện Zalo mặc trang phục cơ quan thuế liên hệ chị H, cho biết sẽ hỗ trợ kê khai miễn giảm thuế. Hậu quả, chị H. bị lừa đảo chiếm đoạt mất 600 triệu đồng.

Xác minh ban đầu, Phòng An ninh mạng nhận thấy đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng "Thuế điện tử" giả mạo trên điện thoại, thông qua đường link www.d.dvcgov.one.

Đối tượng yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào ứng dụng giả mạo trên, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, ghi lại các thao tác nhập mật khẩu, mã OTP từ tài khoản ngân hàng để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi. Đối tượng lừa đảo thường sử dụng ảnh đại diện Zalo là cán bộ mặc trang phục của cơ quan thuế để tạo vỏ bọc, nhằm chiếm niềm tin tuyệt đối từ nạn nhân.

Ngoài ra, các đối tượng thường lợi dụng những ngày cuối tuần để liên hệ với nạn nhân, do khoảng thời gian này các ngân hàng sẽ ngừng tiếp nhận các yêu cầu đóng băng tài khoản của người dùng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không làm theo các hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, không nên truy cập các đường link, tải và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khi chưa rõ nguồn gốc, khi nghi ngờ bị lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.