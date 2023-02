Ngày 16-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nông Văn M. (SN 2006; trú tại tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Công an thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, ngày 14-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Sơn Động về việc khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11-2, tại xã An Bá, huyện Sơn Động, gia đình phát hiện em T.T.M.C. (SN 2010), sinh đẻ 1 bé trai tại nhà.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sơn Động nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Đến ngày 16-2, đã điều tra làm rõ, thi hành lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn M. về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Quá trình điều tra, công an xác định Nông Văn M. và cháu T.T.M.C. có quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 6-2022, M. có hành vi quan hệ tình dục với cháu T.T.M.C. dẫn đến mang thai và sinh con sau đó.