Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội vừa ra lệnh khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú quận Hai Bà Trưng) và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú quận Đống Đa) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" liên quan đến vụ việc trên.

Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh được xác định ban đầu là 2 nghi phạm đã bạo hành dã man cháu N.N.M.M. (SN 2017), con riêng của Nguyễn Thị Lan Anh, dẫn tới cháu M. tử vong



Hai bị can Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh - Ảnh Công an cung cấp

Bước đầu, tại Cơ quan công an, vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận từ đầu tháng 3-2020, các đối tượng này thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M.. Từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 29-3, mẹ đẻ và bố dượng của cháu M. đã không cho cháu ăn uống, nhiều lần đánh cháu bằng chân tay và cán chổi bằng kim loại...

Sáng ngày 30-3, thấy cháu M. mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng cháu M. nôn và ngất. Sau đó, Nguyễn Thị Lan Anh đã cháu M. đến Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội) cấp cứu, nhưng cháu M. đã tử vong trên đường đi…

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Sau khi triệu tập, Công an đã test nhanh, phát hiện Tuấn và Lan Anh đều dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, khám xét nhà trọ của đôi nam nữ, công an còn tìm thấy một lượng ma túy chưa kịp sử dụng và tang vật liên quan vụ án.

Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra xác định cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương; gãy răng; đùi tụ máu…