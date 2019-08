Ngày 18-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (SN 2001; ngụ ấp Hai Xáng, xã Nam Yên, huyện An Biên) và Võ Văn Tâm (SN 1996; ngụ ấp Kinh Mới, xã Hưng Yên, huyện An Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Nạn nhân là Trần Vũ Luân (SN 1999; ngụ cùng địa phương với Sơn).

Tâm và Sơn tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 5-4, Tâm tổ chức tiệc nhậu tại nhà riêng và có rủ Sơn cùng người bạn khác tên Chuột đến chung vui. Lúc này, Luân chạy xe chở chị Trương Huỳnh Như Ý đi ngang qua rồi dùng lời lẽ mang tính chọc tức Tâm và rủ nhau lên nhà Chuột để nhậu. Sau khi mỗi người uống được 4 chai bia thì Tâm yêu cầu cả nhóm dừng lại để lên nhà Chuột tìm Luân nhưng không gặp. Do đó, Sơn gọi điện thoại cho Luân và được người này hứa sẽ mua mồi nhậu mang về chiêu đãi anh em.

Thế nhưng, do ngồi đợi đến hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy bạn nhậu đem mồi về nên Sơn tiếp tục gọi điện thoại cho Luân và được trả lời là đang chơi game tại khu vực gần chợ Thứ Ba. Bực tức trước việc bị "hứa lèo" nên cả 2 mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế và chai bia để tìm đánh Luân cho hả giận.

Khi đến nơi, Sơn dùng chai bia đập vào đầu Luân gây cháy máu. Ngay sau đó, Tâm cầm dao xông dao chém Luân một nhát trúng bàn tay trái. Trong lúc đôi bên giằng co, Tâm tiếp tục chém Luân thêm 2 nhát trúng vai và vùng trán. Đặc biệt, khi Luân cố gắng chạy thoát thân thì Tâm vẫn lao tới chém người này thêm nhát nữa ở chân với tỉ lệ thương tật được xác định là 38%.

Gây án xong, Tâm và Sơn tìm cách phi tang vật chứng trong lúc cả 2 đang trên đường bỏ trốn.