Ngày 7-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Phạm Minh Tấn (23 tuổi; ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Phạm Minh Tấn đã bị bắt theo lệnh truy nã sau hơn 1 năm trốn lên Bình Dương. Ảnh: Hiền Đệ

Tại cơ quan Công an, Tấn khai nhận vào chiều 5-7-2018, Tấn có ngồi nhậu chung với Lê Nhựt Minh (27 tuổi, ngụ cùng xã) tại nhà người quen ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Cuộc nhậu kéo dài đến khuya, khi đã thấm say Tấn ra về thì thấy xe của Minh đậu trước sân có gắn sẵn chìa khóa nên lấy chạy về nhà. Một lúc sau, Minh nhờ bạn chở đến nhà Tấn lấy lại xe nên đôi bên xảy cự cãi. Ngay sau đó, Tấn đánh Minh té xuống sông. Mặc dù được mọi người xung quanh can ngăn nhưng Tấn vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo chặn đường và chém nhiều nhát làm Minh suýt mất mạng với tỉ lệ thương tật được xác định là 15%. Gây án xong, Tấn bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương để làm ăn sinh sống. Đến cuối tháng 7 vừa qua, Tấn bị bắt theo lệnh truy nã.