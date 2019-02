Bị cảnh sát truy bắt chiều 30 Tết, kẻ bị truy nã nguy hiểm rút dao chống trả điên cuồng

04/02/2019 18:28

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 15 giờ ngày 4-2 (tức chiều 30 Tết Kỷ Hợi), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Nông Cống đã bắt gọn đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Đình An (SN 1973, ngụ xã Trung Chính, huyện Nông Cống).

Đối tượng truy nã Nguyễn Đình An bị bắt khi xuất hiện ở quê nhà xã Trung Chính (Nông Cống) chiều 30 Tết

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, An là đối tượng cộm cán, có 5 tiền án. Tháng 8-2018, sau khi ra tù, An lại tiếp tục gây ra vụ "Cố ý gây thương tích" và bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Nông Cống đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với An.

Sáng nay 4-2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa) nhận được tin An đang xuất hiện tại khu vực Cầu Quan (huyện Nông Cống) nên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nông Cống để vây bắt An.

Khi biết lực lượng công an vây bắt mình, An đã dùng dao lê (dạng dao lê AK) chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần mưu trí dũng cảm, các trinh sát Công an Thanh Hóa đã quật ngã và bắt gọn đối tượng cùng tang vật.

Con dao lê mà An dùng để chống lại lực lượng công an

Chiến công xuất sắc chiều 30 Tết của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Nông Cống được rất nhiều người dân địa phương chứng kiến vụ việc biểu dương, ghi nhận.

Thanh Tuấn