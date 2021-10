Ngoài vụ việc tại Cần Thơ, theo cáo trạng, Trương Châu Hữu Danh còn viết và đăng trên Facebook 49 bài liên quan đến các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương khác, thu hút rất nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ.

Năm 2019, Danh cùng Bảo, Nhã, Thắng, Giang và 2 người khác lập Fanpage "Báo Sạch", nhóm "Làm Báo Sạch". Trung Bảo là người khởi tạo Fanpage "Báo Chí Sạch", khoảng một tháng sau, các thành viên góp ý đổi tên thành "Báo Sạch".

Bài viết đầu tiên của "Báo Sạch" về vụ việc liên quan Công ty Asanzo, theo hướng bảo vệ Asanzo. Chính những bài viết về Asanzo đã gây mâu thuẫn trong nội bộ nhóm "Báo Sạch". Hai thành viên tự động rời "Báo Sạch". Từ đây, "Báo Sạch" còn lại 5 thành viên.

Fanpage "Báo Sạch" đăng tổng cộng 47 bài viết, trong đó có 26 bài được các thành viên thảo luận, thống nhất trước khi đăng. Fanpage "Báo Sạch" đăng tải nhiều bài liên quan những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm như vụ án Hồ Duy Hải, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cưỡng chế tại Gia Trang Quán…

Khi hay tin Hữu Danh bị Công an TP Cần Thơ bắt, các thành viên trong nhóm đã tự động rời nhóm. Riêng Thắng là người trực tiếp thực hiện thao tác xóa Fanpage "Báo Sạch".

VKS nhận định hành vi mà các bị can thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã hội

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án thông qua hoạt động trang "Báo Sạch" đã nhận tiền để làm truyền thông, quảng cáo cho 8 doanh nghiệp, đối tác ở nhiều địa phương khác nhau, tổng cộng hơn 2,8 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ còn phát hiện và thu giữ 9 văn bản có đóng dấu "Mật", 1 văn bản đóng dấu "Tối Mật" và 1 văn bản không đóng dấu "Mật" nhưng có nội dung ghi là "Tài liệu Mật". Khi khám xét nhà của Danh, công an phát hiện, thu giữ 4 tài liệu liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, trong đó có 3 tài liệu đóng dấu "Mật" và 1 tài liệu đóng dấu "Tối Mật"…