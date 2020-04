Ngày 29-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang (SN 1984; ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Nguyễn Trường Giang tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Nguyễn Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu năm 2020, Giang và người bạn tên Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1986; ngụ ấp thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) cùng đứng ra tổ chức cho nhiều người khác tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, tại quán giải khát thuộc ấp Long Quới, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Đến đầu tháng 3 vừa qua, trong lúc nhiều người đang say sưa sát phạt nhau thì Tuấn nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên khuyên tất cả ngừng chơi. Lúc này, Giang hay tin nên đã điều khiển xe máy chạy đến nói chuyện với Tuấn, tứ đó đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn. Vì bực tức và sẵn có hơi men trong người, Giang lấy con dao dùng để gần đó chém nhiều nhát vào người của Tuấn, gây thương tích với tỉ lệ 21% rồi cầm hung khí lên xe bỏ chạy.