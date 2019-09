Ngày 22-9, một nguồn tin cho cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, HKTT tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để làm rõ hành vi chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng.

Được biết, Thảo vừa ra trình diện sau khi bị công an phát thông báo truy tìm kèm hình ảnh.



Trước đó, trong thông báo truy tìm của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang thụ lý vụ án hình sự xảy ra tại địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do nghi can Trương Thị Cao Thảo thực hiện, với số tiền chiếm đoạt trên 160 tỉ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại.

Đối tương Trương Thị Cao Thảo

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Trương Thị Cao Thảo bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh và ngày 28-8-2019 đã bỏ đi khỏi địa phương cùng với con gái ruột và một người đàn ông trên xe ô tô biển số: 61A - 492.21

Quá trình điều tra, xác minh vụ án, thông qua các bị hại (12 người) cung cấp, vẫn còn rất nhiều người dân bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt số tiền rất lớn với hình thức như trên nhưng chưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác.