Ngày 13-8, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ đối với La Phát Đạt (23 tuổi), Lê Thiên Đăng (19 tuổi; cùng ngụ TP Cần Thơ) và Lê Công Hiệp (21 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra liên quan đến cái chết của anh Mai Phú Sang (32 tuổi; ngụ TP Cần Thơ).

3 đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12-8, Đạt, Đăng, Hiệp đá chung đội với Nguyễn Văn Cường trên sân bóng của một trường đại học ở địa bàn quận Ninh Kiều. Trong khi đá, Cường xảy ra va chạm với Sang do tranh chấp bóng.

Lập tức, Đạt, Đăng, Hiệp đã đánh nhiều lần vào người Sang dẫn đến ngất xỉu tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, Đạt đến Công an phường An Bình đầu thú, còn Đăng và Hiệp bị công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.