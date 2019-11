Chiều 8-11, TAND TP HCM thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ quận 1, TP HCM) về tội "Hiếp dâm". HĐXX thông báo mở lại phiên tòa vào ngày 15-11.

Về lý do, HĐXX cho biết luật sư bào chữa đề nghị hoãn phiên tòa. Xét thấy đề nghị trên đúng quy định pháp luật nên HĐXX chấp nhận.

Vụ án hiếp dâm có bị cáo Lê Phú Cự là thủ phạm xảy ra từ năm 2015. Sau 4 năm, cơ quan pháp luật mới đem vụ án ra xét xử.



Bị cáo Lê Phú Cự bị truy tố tội danh "Hiếp dâm"

Theo cáo trạng, Cự chung sống như vợ chồng với chị P.T.T. ở quận 7, TP HCM. Tháng 5-2015, em cùng cha khác mẹ của chị Trang là chị A. từ Mỹ về Việt Nam, sống chung nhà với với vợ chồng Cự.

Khuya 6-7-2015, chị A. mặc áo và quần short ngắn nằm ngủ trong phòng hai con của vợ chồng Cự. Phòng này thông với phòng ngủ vợ chồng Cự. Sáng hôm sau, lợi dụng nhà không có ai ngoài mình và em vợ, Cự vào phòng có hành vi xâm hại tình dục chị A.

Lúc này, nạn nhân tỉnh dậy và chống cự, bỏ chạy. Cự đã dùng vũ lực, đe dọa hòng tiếp tục thực hiện việc làm đồi bại. Do chị A. phản ứng quyết liệt và có người về nhà nên Cự thất bại. Hoảng sợ, chị A. mua vé máy bay quay trở về Mỹ và điện thoại kể mọi chuyện với ba mình. Cha chị A. sau đó đã đưa con gái đến công an sở tại, tố cáo tội trạng Cự gây ra.

Theo kết luận giám định, tỉ lệ tổn thương cơ thể chị A. là 2%. Tại cơ quan công an, Cự không thừa nhận nội dung tố giác. Cự khai rằng Cự chỉ muốn… chụp hình em vợ đang nằm ngủ. Do làm rơi điện thoại nên Cự mới chồm người giữ điện thoại rồi đụng nhầm chỗ nhạy cảm trên cơ thể chị A.

Song, cơ quan chức năng bác bỏ lời khai trên. Theo VKS, lời khai của bị hại và nhân chứng, cũng như dấu vết trên người bị hại đã chứng minh hành vi phạm tội.



Ngày 12-1-2016, Lê Phú Cự bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, VKSND quận 7 hủy bỏ quyết định khởi tố, đình chỉ điều tra vụ án. Đến ngày 14-3-2017, cơ quan công tố phục hồi điều tra. Do bị hại có quốc tịch Mỹ nên VKSND quận 7 chuyển hồ sơ vụ án lên VKSND TP xử lý theo thẩm quyền. Tháng 7-2018, VKSND TP phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên lúc này, Cự lại bỏ trốn. Công an truy nã và bắt được Cự ngay sau đó.