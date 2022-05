Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Tài (SN 1991; ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đỗ Thành Tài

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đầu giờ chiều 5-1, Nguyễn Văn M. (SN 1993), là hàng xóm cặp vách nhà Tài, tổ chức nhậu tại nhà với những người bạn. Trong lúc nhậu, M. sử dụng loa di động để hát karaoke. Nghe hàng xóm hát với âm thanh quá lớn, trong lúc con gái nhỏ của mình đang học online nên Tài đề nghị anh M. tắt loa.

Cán bộ công an đang ghi lời khai Đỗ Thành Tài

Lúc này, M. không hát nữa mà mở nhạc lớn. Tức giận, Tài lấy cây búa trong nhà đi thẳng vào nơi đang nhậu rồi dùng búa đánh vào đầu M. gây thương tích nặng, sau đó về nhà.



M. được người xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích là 35%.