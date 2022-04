Ngày 28-4, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Tạo (SN 1970, trú tại phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về tội Giết người.



Phạm Văn Tạo tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 23-4, Phạm Văn Tạo đến nhà anh Ng.Q.H. (ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên) để tham dự đám cưới con của anh Huy. Sau khi ăn uống xong, Tạo hát karaoke tại đám cưới.

Thấy Tạo có biểu hiệu say rượu và hát karaoke to, anh Ng.V.Đ. ở cùng khu phố đã nhắc nhở nên giữa anh Đạt và Tạo lời qua tiếng lại.

Bực tức, Tạo về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại đám cưới đâm anh Đ. 2 nhát rồi bỏ đi. Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong cùng ngày.