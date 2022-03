Ngày 4-3, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão vừa tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Đạt (41 tuổi, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão) để điều tra làm rõ hành vi đánh nhập viện cụ bà 83 tuổi đang là F0.



Nhắc nhở hát karaoke quá ồn ào, cụ H. bị đánh nhập viện

Theo thông tin ban đầu, tối 2-3, Nguyễn Văn Đạt cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, hát karaoke tại xưởng nội thất Minh Thành, thuộc thôn Tiên Hội, xã An Tiến.

Do bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn karaoke, lại đang điều trị Covid-19 tại nhà cần sự yên tĩnh nên gia đình cụ Nguyễn Thị H (83 tuổi, ở sát vách xưởng nội thất Minh Thành) đã nhắc nhở Đạt cùng nhóm bạn. Thay vì giảm âm lượng dàn karaoke, Đạt có lời lẽ xúc phạm vợ chồng cụ H.. Sau đó, Đạt còn lao thẳng sang nhà cụ H., xông vào chửi bới và hành hung cụ H. và chị Ngô Thị H., là con gái cụ H..

Chị Ngô Thị H. cho viết ông Đạt khi đó rất côn đồ, đạp cổng xông thẳng vào nhà vừa chửi bới, dọa giết vừa ra tay tấn công mẹ con chị. Theo chị H., sau khi ra tay tấn công hai mẹ con chị, người đàn ông này còn tiếp tục to tiếng chửi bới dọa giết gia đình chị.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi bị ông Đạt tấn công, cụ Nguyễn Thị H. bị thương khắp người, lóc một mảng da lớn ở cánh tay trái, chân tay đều có vết xước, sưng phù nề vùng ngực, bụng. Còn người con gái cũng bị đánh chảy máu mũi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an địa phương và đưa cụ Nguyễn Thị H. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão. Do vết thương nặng, bản thân đang là F0 nên bà H. đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện.