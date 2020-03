Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 17-3 cho biết đã ra quyết định xử phạt 14,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Th. (SN 1981; ngụ xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; đăng mạng xã hội nội dung sai sự thật để quảng cáo, bán hàng hóa.



Nguyễn Thị Th. làm việc với cơ quan công an

Trước đó, vào tháng 2, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế), cơ quan công an phát hiện chị Th. đang giao dịch, mua bán với người phụ nữ Ngô Thị Thúy Ph. (SN 1995; ngụ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về các mặt hàng mà người này quảng cáo là thẻ diệt Covid-19. Kết quả phát hiện 35 bì có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài ghi "made in Japan" nghi là thẻ kháng khuẩn, diệt virus Covid-19 như thông tin được đăng tải, lan truyền, rao bán trên mạng xã hội Facebook.



Mặt hàng được Th. quảng cáo là "thẻ đeo diệt Covid-19" và bán cho nhiều người

Tại thời điểm kiểm tra, chị Th. không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các gói hàng hóa nêu trên. Đồng thời khai nhận đã đăng thông tin bán các thẻ kháng khuẩn, diệt virus trên Facebook cá nhân với giá 280.000 đồng/thẻ, nếu mua với số lượng nhiều sẽ giảm giá còn 250.000 đồng/thẻ. Trên Facebook người này quảng cáo rằng thẻ đeo chống virus khi mở bao là có clo dioxide có thể khử trùng, khử mùi và có thẻ loại bỏ virus.

Chị Th. thừa nhận vì lợi nhuận nên đã không lường được hậu quả của việc đăng tải thông tin về loại thẻ chống virus có khả năng diệt khuẩn, diệt virus Covid - 19 khi không có cơ sở khoa học chứng minh là sai phạm.



Cơ quan công an cảnh báo nếu chị Th. tái phạm sẽ bị xử lý hình sự.