Sáng 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Ngọc Huyền (SN 1996; ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Ngọc Huyền

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18-2, Huyền điều khiển xe máy chạy từ tỉnh Đồng Tháp đến khu vực xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Sau đó, Huyền ghé lại tiệm vàng Ngọc Dũng để cầm cố 2 sợi dây kim loại màu vàng, mỗi sợi là 5 chỉ thì được chủ tiệm là bà Đoàn Thị Hiền đồng ý cầm với giá 48 triệu đồng.

Công an ghi lời khai bị can Lê Thị Ngọc Huyền

Trong lúc đếm tiền để giao cho Huyền thì bà Hiền thấy nghi vấn nên đem 2 sợi dây kim loại đưa cho chồng xem qua. Qua kiểm tra, chồng bà Hiền phát hiện đây là vàng giả.

Thấy bị chủ tiệm phát hiện, Huyền tông cửa kính của tiệm vàng bỏ chạy. Lúc này, chồng bà Hiền truy đuổi, phối hợp người dân xung quanh bắt giữ được Huyền giao cho cơ quan công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận 2 sợi dây kim loại là vàng giả, được một người đàn ông mới quen đưa đi cầm giúp. Nếu thành công, Huyền được cho tiền công là 5 triệu đồng.