Ngày 24-2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Việt (SN 1993, quê Hà Nam, cựu cán bộ cảnh sát cơ động) 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: D.V

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Việt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua hình thức gọi vốn kinh doanh kit test COVID-19. Do đó, bị cáo đã tự giới thiệu mình công tác tại Đội CSGT số 6 Hà Nội, sắp được bổ nhiệm Đội phó "đội phạt nguội" để mọi người tin tưởng. Khi nhận được tiền góp vốn, Việt không kinh doanh mà chi dùng và bỏ ra một phần chuyển lại cho các bị hại, nói là tiền lãi nhưng thực tế là lấy của người sau trả người trước.

Cụ thể, tháng 9-2021, Việt nói với anh Tr.Ng.Đ. (trú tại tỉnh Hà Nam) việc mình buôn kit test COVID-19, mua giá 57 triệu/thùng và bán ra mức 62 triệu/thùng. Do đó, nếu anh Đ. góp vốn sẽ được nhận lãi 5 triệu đồng/thùng chỉ sau 1 đến 2 ngày.

Anh Đ. tin tưởng, qua đó đã 54 lần chuyển chuyển tiền với tổng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng cho Việt để kinh doanh song chỉ nhận lại một hóa đơn nháp, không có số phát hành. Trong năm 2021, Việt chuyển lại anh Đ. hơn 8,5 tỉ đồng, nói là lợi nhuận kinh doanh kit test COVID-19, còn hơn 1 tỉ đồng đã chi tiêu hết. Thấy bị lừa nên anh Đ. đã trình báo cơ quan chức năng bị Việt lừa đảo.

Qua "chiêu" góp vốn kinh doanh kit test, Nguyễn Đức Việt đã lừa 2 người khác hơn 2,7 tỉ đồng. Trong đó có một bị hại là đồng nghiệp, từng công tác cùng tiểu đoàn cảnh sát cơ động với bị cáo.

Bên cạnh đó, theo cáo trạng thể hiện Việt còn lừa đảo qua hình thức "góp vốn xây trụ sở công an các quận Bắc Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm. Cụ thể, việc xảy ra cuối năm 2020, Việt khi đó gặp anh L.Tr.T., rủ cùng thực hiện 2 dự án này.

Các bên thống nhất, Việt sẽ "đi quan hệ" và lo xây dựng; anh Th. chỉ cần giao tiền. Qua đó, anh Th. đã tin tưởng nên nhiều lần chuyển tổng cộng 5,9 tỉ đồng cho bị cáo và mới được trả lại 1,2 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2020, Việt được phân công bảo vệ một số ngân hàng nên "nổ" với đồng nghiệp cùng trung đoàn của mình, nói có thể đổi được tiền lẻ các mệnh giá do đang có đợt "xả kho". Đồng nghiệp của bị cáo tin tưởng, chuyển 1 tỉ đồng song không nhận được tiền lẻ. Việt nại ra nhiều lý do để trốn tránh như "đang gom tiền" hoặc bị truy vết vì liên quan F0 COVID-19 để tránh trả nợ. Do vậy, bị hại đã tố cáo hành vi cựu cán bộ cảnh sát cơ động.