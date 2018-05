Bị thiếu nữ 15 tuổi tố hiếp dâm tới sinh con, bác ruột trốn biệt tích

10/05/2018 08:14

Sáng ngày 10-5, ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn có sự việc em N.T.M. (SN 2003) là con gái của ông N.V.Q (SN 1967) có bầu sinh con nghi bị bác ruột hiếp dâm. "Sự việc cháu M. có thai và sinh con là có thật. Tuy nhiên, vụ việc có tính chất phức tạp nên chúng tôi đã báo cáo Công an huyện về điều tra làm rõ"- ông Tuất nói.



Căn nhà nơi ông N. bị tố nhiều lần hiếp dâm cháu gái 15 tuổi dẫn tới sinh con

Trước đó, theo phản ánh của ông Q., do cuộc sống khó khăn, vợ mất sớm để lại cho ông 4 người con, trong đó có cháu M. mới 15 tuổi. Do cháu M. còn nhỏ, sức khỏe yếu nên không thể cùng ông và các anh chị đi làm ăn xa được nên ông Q. đã mang cháu M. qua nhà anh trai là ông N.V.N. (SN 1964) nhờ chăm sóc.

Tuy nhiên, sau đó gia đình tá hỏa nhận được thông tin cháu M. đã có thai 5 tháng và cháu khai nhận do bị bác ruột là ông N. nhiều lần xâm hại tình dục dẫn tới có bầu. Ngay sau đó, gia đình ông Q. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng thì ông N. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Do cái thai đã quá lớn, em M. sức khỏe yếu nên buộc phải để sinh con. Hiện em M. đã sinh hạ 1 bé trai được khoảng hơn 2 tháng.

Theo lãnh đạo xã Phùng Giáo, để phục vụ cho công tác điều tra, Công an huyện Ngọc Lặc cũng đã tiến hành lấy mẫu ADN của cháu bé con của em M. để đưa đi xét nghiệm để phục vụ điều tra. "Hiện công an huyện cũng đã lấy lời khai của những người liên quan và triệu tập nghi phạm. Tuy nhiên, ông N. đã trốn khỏi địa phương nhiều tháng nay và chưa rõ ông này đã đi đâu"- ông Tuất cho biết.

Được biết, thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra các vụ hiếp dâm trẻ em dẫn tới sinh con. Đơn cử như trường hợp của em N.T.H. (ngụ huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cũng đã sinh con khi mới 15 tuổi. Em H. khai nhận do làm chuyện người lớn với bạn trai cũng lớp, nhưng khi công an lấy mẫu ADN đưa đi xét nghiệm thì cha của đứa bé không phải bạn cùng lớp. Cho đến thời điểm này, công an huyện Vĩnh Lộc vẫn chưa làm rõ được cha cháu bé là ai.

Cũng tại huyện Ngọc Lặc, vào đầu năm 2017 cũng xảy ra vụ việc bé gái mới 13 tuổi (đang là học sinh lớp 7) bất ngờ sinh con. Công an huyện Ngọc Lặc vào cuộc điều tra làm rõ và xác định người đàn ông hàng xóm (SN 1960) là bố của đứa bé. Sau đó, người đàn ông này đã treo cổ tự tử.

Tuấn Minh