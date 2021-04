Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 5-4 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với bà Hoàng Thị Ph. (SN 1985; ngụ xã Phong Hải, huyện Phong Điền) về hành vi đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.



Trước đó, Ph. sử dụng tài khoản Facebook "Phương Ph" chia sẻ bài viết từ tài khoản Facebook "Pháp Pháp" đăng trong nhóm "Garage Sale in Hue" với nội dung "Công an xã Phong Hải tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông không đúng chức năng nhiệm vụ, có sai phạm tiêu cực".

Bà Ph. làm việc với cơ quan công an

Không những thế, chủ tài khoản Facebook này còn chia sẻ bài viết kèm theo nội dung bôi nhọ, lăng mạ lực lượng công an xã đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông.

Sau khi chia sẻ bài viết, có một số tài khoản Facebook khác đã vào tương tác và bình luận, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đến ngày 12-3 bà Ph. đã xóa bài viết nói trên.

Công an huyện Phong Điền xác định chủ tài khoản này đã đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an xã Phong Hải nói riêng và Công an huyện Phong Điền nói chung.

Bà Ph. cũng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm, tháo gỡ bài viết kịp thời khi làm việc với cơ quan công an.