Khoảng 15 giờ ngày 13-10, cảnh sát hình sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức vây ráp bắt một băng nhóm giang hồ đến từ Vũng Tàu.



Thông tin ban đầu, băng nhóm này khoảng 15 người đến Bình Dương bằng 2 ô tô mang theo nhiều hung khí để đến nhà 1 hộ dân ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng hình sự cầm súng vây ráp chiếc ô tô chở nhóm giang hồ

Ô tô bị bắn thủng lốp

Khi nhóm này lao vào tấn công người phụ nữ trong nhà thì bị người nhà phản ứng dữ dội, đồng thời báo lực lượng chức năng. Thấy động, nhóm này lên xe chạy về hướng từ Dĩ An. Đến đường Hương Lộ 9 (gần ngã 4 An Sơn, phường An Thạnh, thị xã Thuận An) thì bị đội hình sự của thị xã Dĩ An mật phục đón lõng.

Hung khí của nhóm giang hồ

Lực lượng cảnh sát hình sự Dĩ An đi xe ô tô 16 chỗ ra hiệu yêu cầu ô tô của nhóm giang hồ dừng lại nhưng chúng tông thẳng vào xe hình sự khiến ít nhất 2 chiến sĩ bị thương ở tay và chân. Thấy tình hình phức tạp, một chiến sĩ bắn nhiều phát súng vào bánh xe của nhóm giang hồ. Dù cố chạy nhưng đến đường Nguyễn Chí Thanh (phường An Thạnh) thì 7 đối tượng đi trên 1 ô tô bị bắt, chiếc ô tô còn lại thoát được. Vụ việc đang được điều tra.