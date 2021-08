Ông Vũ Đức Kim bị chém đứt lìa bàn tay phải

Tối 29-8, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM và ra thông báo truy tìm Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP Thủ Dầu Một cũng kêu gọi Huynh tới cơ quan công an đầu thú, người dân biết thông tin đối tượng Huynh ở đâu có thể thông báo tới công an.

Trước đó cùng ngày, Hưng và Huynh mỗi người điều khiển một ô tô 50 chỗ chở bệnh nhân F0 Covid-19 từ Trường tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến khu cách ly, điều trị tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (TP Thủ Dầu Một).

Trong thời gian chờ bệnh nhân lên xe, ông Vũ Đức Kim (49 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú tại Bình Dương) đã xảy ra mâu thuẫn với tài xế Hưng nên dùng gạch đá ném vào ô tô của Hưng. Thấy vậy, Huynh ở ô tô còn lại lấy mã tấu xuống xe chém một nhát làm ông Kim đứt lìa bàn tay phải.

Sau đó, Hưng lái ô tô chở Huynh rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Người dân phát hiện đã hỗ trợ và đưa ông Kim đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Kim được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để nối lại bàn tay.

Đặc biệt sau khi chở Huynh đi, Hưng quay lại khu vực gây án định lấy chiếc ô tô còn lại thì bị công an bắt giữ. Được biết ông Kim trước đây làm nghề giáo viên, có biểu hiện thần kinh không bình thường, hiện đang ở trọ một mình.