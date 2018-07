Bộ Công an chủ trì điều tra vụ gian lận điểm thi chấn động ở Hà Giang

18/07/2018 18:23

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Giang cho biết trong cuộc họp sáng 18-7 với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, Sở đã xin ý kiến về việc đề nghị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, vào cuộc điều tra những vi phạm về điểm thi THPT diễn ra tại tỉnh này.



Tổ công tác rà soát công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang - Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an

Chiều 18-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang. "Ngay từ đầu đoàn Công tác Bộ Công an đã chủ trì đoàn thanh tra kiểm tra, giám sát. Không cần cơ quan nào đề xuất mà khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật"- lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 17-7 có ý kiến chỉ đạo gửi Bộ GD-ĐT và Bộ Công an về việc kết quả thi bất thường tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Trước câu hỏi khi các quan chức địa phương đang bị nghi vấn có can thiệp mà lại giao cho Công an tỉnh Hà Giang điều tra sẽ không khách quan?, vị lãnh đạo Bộ Công an khẳng định: "Bộ Công an đã chủ trì thì sẽ điều tra, làm rõ việc này".

Trước đó, chiều 17-7, trong cuộc họp báo công bố kết quả xác minh ban đầu về dấu hiệu sai phạm về điểm thi, Bộ GD-ĐT cho biết qua điều tra ban đầu, tổ công tác xác định có 114 thí sinh ở Hà Giang với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn 1 điểm so với chấm thẩm định. Có thí sinh tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với chấm thẩm định.

Tổ công tác xác định người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang.

Đánh giá về vụ gian lận điểm thi trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội), cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không dừng ở vi phạm hành chính mà có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Vụ gian lận điểm thi ảnh hưởng tới xã hội rất lớn, ảnh hưởng tới lòng tin của người dân và gây ra thiệt hại về vật chất. "Việc nâng điểm thi không chỉ ảnh hưởng tới kết quả thi của thí sinh được nâng điểm mà còn ảnh tới các thi sinh khác tham gia xét tuyển cùng đợt thi này. Do vậy, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án ngay để điều tra, xử lý người liên quan"- luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đánh giá về hành vi can thiệp vào kết quả thí sinh của ông Vũ Trọng Lương, luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng, hành vi can thiệp vào điểm thi của các thí sinh của ông Vũ Trọng Lương đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Hành vi trên, có thể bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật đối với công chức hoặc bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Theo luật sư Tuấn Anh, quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25-1-2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) quy định, người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi), sẽ bị đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, Điều 79 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định đối với những công chức vi phạm quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải chịu một trong những hình thức xử lý kỷ luật như: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức hoặc buộc thôi việc. Mức kỷ luật sẽ được người đứng đầu cơ quan theo đó sẽ xem xét mức độ vi phạm để tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với người vi phạm.

Theo luật sư Tuấn Anh, ông Lương cũng có thể bị xử phạt hành chính 5-7 triệu đồng về hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định theo quy định tại Điều 13, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 138/2013/NĐ-CP).

"Trong trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được ông Lương là người trực tiếp thực hiện hành vi sửa nội dung bài thi, sửa điểm thi vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội này có thể bị phạt tù từ 1-20 năm tù vào mức độ vi phạm"- luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo luật sư Tuấn Anh, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định gia đình, phụ huynh đã có hành vi đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho ông Vũ Trọng Lương nhằm mục đích sửa chữa làm sai lệch điểm thi thì người đưa tiền hoặc vật chất sẽ bị xử lý về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự hiện hành.



Ng. Hưởng