Bộ Công an phá đường dây ma túy "cực khủng" xuyên quốc gia

Ngày 13-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, thành triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy.

"Ông trùm" Hiệu bị trinh sát khống chế khi đang giao nhận ma túy

Thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh chuyên án 168H do đại tá Lê Thanh Liêm- Phó Cục trưởng C47, Bộ Công an làm trưởng ban, đoàn 3 đã cử 20 trinh sát tham gia kế hoạch xóa số đường dây ma túy cực lớn của "ông trùm" gốc Nghệ An.



Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Đồng Đại Lộc – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục C47- Bộ Công an, trinh sát nhanh chóng xác định kẻ cầm đầu đường dây ma túy là Phan Hữu Hiệu (còn gọi là Chuột, SN 1970, quê Nghệ An; tạm trú quận Tân Phú, TP HCM). Qua theo dõi, trinh sát nắm được thông tin Hiệu thường xuyên từ TP HCM đi Lào để bàn bạc việc mua ma túy.



Số lượng lớn ma túy công an thu giữ

Ngày 10-7, trinh sát phát hiện Hiệu từ TP HCM ra Nghệ An rồi đi đường tiểu ngạch qua Lào để mua ma túy. Đến ngày 12-7, trinh sát bắt quả tang đàn em của Hiệu đang giao nhận hàng tại TP HCM. Cùng thời điểm, ban chuyên án đồng loạt đột kích vào 7 địa điểm là nơi cất giấu ma túy, khống chế, bắt giữ các đối tượng liên quan.



Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Hiệu và đàn em đang giao ma túy cho Phan Thạch Dinh và Lý Thơ Phước (còn gọi là A Tỷ, SN 1967, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) tại chung cư Oriental trên đường Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú (TP HCM) thì bị trinh sát bắt giữ. Khám xét chỗ ở các đối tượng, công an thu giữ 92 bánh heroin. Công an bắt giữ thêm Phan Thạch Dinh (SN 1954, quê Quảng Trị, tạm trú quận 3, TP HCM) thu giữ hơn 100 bánh heroin…



Từ lời khai của các đối tượng, công an bắt giữ Nguyễn Thành Nam (SN 1981, quê Nghệ An), Trần Ái Nguyệt (SN 1962, ngụ quận 1, TP HCM), Trần Đức Trâm (SN 1957 quê Nghệ An), Bùi Đình Trung (SN 1970, quê Nghệ An).

"Ông trùm" tinh vi

Tại trụ sở công an, Hiệu khai sau khi thỏa thuận, ma túy sẽ được vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) hoặc Lao Bảo (Quảng Trị) vào Việt Nam. Có nguồn hàng, các đối tượng thống nhất giao nhận tại Đà Nẵng, mỗi lần giao dịch từ 100 đến 150 bánh heroin.



Sau khi thống nhất thời gian, địa điểm giao dịch, Hiệu chỉ đạo cho Bùi Đình Trung (SN 1970) và Nguyễn Thành Nam (SN 1981, cùng quê Nghệ An) đi ô tô từ TP HCM ra Đà Nẵng nhận ma túy rồi vào tập kết tại nhà của Hiệu ở TP HCM.



Ngoài bán ma túy cho Phước, Hiệu còn chỉ đạo đàn em cung cấp cho Phan Thạch Dinh (SN 1954, quê Quảng Trị), Trần Ánh Nguyệt, Trần Đức Trâm để các đối tượng này tiêu thụ tại TP HCM.



Theo C47, đây là đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều băng nhóm và các đối tượng chính trong đường dây tội phạm có mối quan hệ bạn bè, đồng hương và có nhiều tiền án



