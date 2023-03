Chiều nay 28-3, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ Quý I để thông tin về một số kết quả nội bật và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II-2023. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.



Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại buổi họp báo

Liên quan đến sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm, trung tướng Tô Ân Xô, cho biết hiện nay, Công an 32 địa phương và của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can với các tội danh. Các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.

"Từ năm 2018-2022, các đối tượng này đã cấu kết 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở ở các tỉnh thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện và cấp giấy phép chứng nhận dù không đủ điều kiện. Hành vi đó của các đối tượng đã gây ra những hệ luỵ, thiệt hại kinh tế, những vụ tai nạn giao thông, về môi trường" - trung tướng Xô thông tin.

Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm bị công an đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Về ùn tắc trong các trạm đăng kiểm, theo trung tướng Tô Ân Xô, theo quy định về đăng kiểm có 5 công đoạn với 55 hạng mục. Trước đây, xe đi vào kiểm định không đúng quy trình, đăng kiểm viên lấy tiền là xong. Bây giờ các đăng kiểm viên phải kiểm tra đủ 55 hạng mục nên ùn tắc là chuyện bình thường.

"Cơ quan Nhà nước trước đây có những buông lỏng trong quy hoạch phát triển các trung tâm đăng kiểm dẫn đến mất cân đối số lượng đăng kiểm" - Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ.

Việc điều tra đồng loạt về đăng kiểm từ tháng 12-2022 khi Công an TP HCM khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở ven Sài Gòn và các tỉnh miền Tây.

Trước đó, tháng 12-2022, Công an TP HCM khởi tố hàng loạt bị can để điều tra về tội Đưa, Nhận, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác. Từ đây, Công an TP HCM điều tra hơn 15 trung tâm đăng kiểm, khởi tố hơn 80 người, trong đó có hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình.

Chỉ trong tháng đầu tiên, công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can. Con số này tăng gấp đôi trong tháng tiếp theo. Nhà chức trách đánh giá "thủ đoạn nhận hối lộ" của các trung tâm đăng kiểm khá giống nhau.

Bộ Công an cho rằng số tiền nhận có thể lên tới nhiều chục tỉ đồng. Sau hơn 4 tháng công an tập trung điều tra, nhiều trung tâm đóng cửa nên thiếu hụt nhân lực trầm trọng, phải tận dụng cả người bị khởi tố đang được tại ngoại để đi làm.

Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông để hỗ trợ đăng kiểm. Bộ Quốc Phòng cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm các địa phương. Nhiều trung tâm đăng kiểm cũng đã hoạt động trở lại góp phần "hạ nhiệt" công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.