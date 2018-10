Ca sĩ Châu Việt Cường bị điều tra về tội giết người

12/10/2018 19:38

Tối 12-10, một lãnh đạo công an Công an quận Ba Đình cho biết Công an quận vừa chuyển chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về tội Vô ý làm chết người (Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, VKS đã trả hồ sơ đề nghị xem xét lại tội danh đối với bị can Cường có phải tội giết người (Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015) hay không.



Ca sĩ Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5-3, khi đi biểu diễn ở Khu Công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam) về, ca sĩ Châu Việt Cường đón ca sĩ Nam Khang đến căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sau đó, Khang gọi cho bạn gái tên P.A. tới căn hộ và P.A. rủ thêm chị T.M.H. (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đến. Tại đây, cả nhóm tiếp tục sử dụng ma túy tổng hợp. Sau đó, ca sĩ Nam Khang đã rời đi vì có lịch diễn.

Quá trình sử dụng ma túy, Cường bị ảo giác nghĩ chị H. là "bà cô tổ". Sau đó, vì sợ hãi nghĩ "bà cô tổ" là ma nên Cường đi lấy tỏi nhét vào miệng chị H. để trừ tà ma. Sau đó, chị H. đã ngạt thở, tử vong do miệng bị nhét nhiều tỏi.

Quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế thu giữ một lượng ketamin, một loại ma túy tổng hợp. Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy trên do Thế mua với giá 3 triệu đồng, với mục đích đem về để sử dụng.

Ngày 6-3, Cơ quan Điều tra công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".



Hiện cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung vụ án.

Điều 128. Tội vô ý làm chết người 1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; n) Có tính chất côn đồ; o) Có tổ chức; p) Tái phạm nguy hiểm; q) Vì động cơ đê hèn. 2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.





Ng. Hưởng