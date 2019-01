Cầm dao dài 1 m xông vào trụ sở phường tìm chủ tịch để “nói chuyện”

09/01/2019 16:31

Con dao dài khoảng gần 1 m Hoàng Văn Năm cầm vào để "nói chuyện" với chủ tịch phường

Chiều 9-1, thông tin từ Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Năm (54 tuổi, ngụ khối 9, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, theo tin ban đầu, vào chiều ngày 25-1-2018, Hoàng Văn Năm đến thăm mẹ đẻ ở phường Nghi Tân thì thấy có xe ôtô đỗ phía trước nhà. Bức xúc vì trước đó phường Nghi Tân tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông khu vực này nhưng hiện tại xe ôtô đỗ sai quy định vẫn không bị xử lý nên ông Năm về nhà lấy 1 con dao tự chế dài khoảng 1 m đến trụ sở UBND phường để "nói chuyện".

Tại trụ sở UBND phường Nghi Tân, ông Năm cầm dao la hét, gây náo loạn trụ sở phường ngay trong giờ làm việc. Không dừng lại đó, Hoàng Văn Năm còn cầm dao xông vào tận phòng làm việc của chủ tịch UBND phường chửi bới, đe dọa. Thấy ông Năm hung hãn nên các cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở UBND phường hoảng sợ, hoạt động của UBND phường bị ngưng trệ.

Nhận được thông tin, lực lượng thuộc Công an thị xã Cửa Lò đã có mặt, khống chế, tước hung khí và đưa ông Năm về trụ sở công an để làm việc.

Tin - ảnh: Hải Vũ - Tú Nguyễn