Không có tiền trả nợ, thợ sửa đồng hồ cầm dao dí cổ hàng xóm cướp

16/10/2018 10:14

Sáng 16-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vĩnh Tráng (50 tuổi; ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 14-10, Công an TP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tráng để điều tra về hành vi trên.

Đối tượng Vĩnh Tráng cùng tang vật vụ án (ảnh: Báo Bình Định)

Thông tin ban đầu, trưa 13-10, trong lúc đang ngủ trưa một mình ở nhà, bà Lê Thị Ngọc Huệ (ngụ 46 Ngô Mây, TP Quy Nhơn) bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt, cầm dao kề vào cổ, yêu cầu đưa tiền. Bà Huệ giãy giụa thì đối tượng cầm dép đánh liên tiếp vào đầu, mặt rồi tiếp tục đe dọa nếu không đưa tiền sẽ giết. Quá hoảng sợ, bà Huệ dẫn đối tượng lại nơi cất chìa khóa để mở tủ lấy tiền đưa cho hắn.

Trong lúc loay hoay với chùm chìa khóa để mở tủ lấy tiền thì bà Huệ giãy dụa, khiến đối tượng rơi con dao xuống nền nhà. Nhân cơ hội này, bà Huệ kêu cứu. Sợ bị lộ, đối tượng chạy lên cầu thang nhảy qua nhà bên cạnh tẩu thoát.

Từ lời khai của bị hại, nhân chứng, các điều tra viên nhận định nghi phạm thực hiện vụ cướp nhà bà Huệ là Vĩnh Tráng, người làm nghề sửa đồng hồ gần nhà bị hại nên tiến hành bắt khẩn cấp. Bước đầu, Tráng khai nhận do nợ số tiền 80 triệu đồng sắp đến hạn nhưng không có trả nên lên kế hoạch vụ cướp để lấy tiền trả nợ.

Đức Anh