Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc (SN 1968; trú tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; là 1 cán bộ ngân hàng) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Lê Ngọc.

Theo công an, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 8-9, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại tỉnh lộ 295B (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), đã dừng kiểm tra ôtô BKS 99A-010.45 do ông Lê Ngọc điều khiển.

Khi tổ công tác đề nghị người điều khiển xe ôtô kiểm tra nồng độ cồn, ông Lê Ngọc không chấp hành và dù được giải thích nhiều lần, người này vẫn chây ì. Sau đó, ông Ngọc còn có hành vi gạt máy đo nồng độ cồn, xưng "mày, tao" với cán bộ làm nhiệm vụ và đấm vào mặt 1 thành viên tổ công tác.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã khống chế người đàn ông này và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra Công an TP Bắc Ninh.

Qua đấu tranh xác định ông Lê Ngọc là cán bộ 1 ngân hàng có chi nhánh tại Bắc Ninh. Kết quả kiểm tra bằng thiết bị sau đó cho thấy ông Ngọc vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,118 miligam/1l khí thở. Ngoài ra, tài xế này lúc đó cũng không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe...