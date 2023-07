Ngày 21-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Cường và vợ là Nguyễn Thị Thủy (đều SN 1974), Lê Đình Cảnh (SN 1996, ngụ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, là con trai ông Cường, bà Thủy) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Cặp vợ chồng ông Lê Đình Cường và bà Nguyễn Thị Thủy cùng con trai Lê Đình Cảnh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an huyện Thạch Thành, tháng 9-2003, vợ chồng ông Lê Đình Cường và bà Nguyễn Thị Thủy có ký hợp đồng với Nông trường Thạch Quảng (huyện Thạch Thành) nhận giao khoán 10.000 m2 đất trồng cây hằng năm. Thời hạn hợp đồng là 20 năm.

Thời gian gần đây, chính quyền địa phương xã Thành Mỹ và Nông trường Thạch Quảng tiến hành rà soát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân đã hợp đồng, nhận khoán trước đó và yêu cầu các hộ không được xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, hộ gia đình ông Cường, bà Thủy không những không chấp hành mà còn tự ý vận chuyển, tập kết nhiều thanh sắt, gạch, máy móc vào khu đất nhận giao khoán đã hết thời hạn của gia đình với mục đích xây dựng nhà.

Mặc dù UBND xã Thành Mỹ đã có nhiều văn bản kiểm tra, xử lý nhưng gia đình ông Cường không chấp hành.

UBND xã Thành Mỹ đã ban hành quyết định cưỡng chế. Ngày 7-7, Hội đồng cưỡng chế xã Thành Mỹ, thực hiện cưỡng chế thì gia đình ông Cường không hợp tác, ngược lại còn chửi bới, lăng mạ, dùng dao đe dọa, ném phân bò, xịt nước vào lực lượng chức năng.

Công an xã Thành Mỹ đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với vợ chồng ông Cường cùng người con trai, giao cho Công an huyện Thạch Thành xử lý theo thẩm quyền.