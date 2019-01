Chân dung ông trùm "điều đào" tra tấn dã man thiếu nữ

22/01/2019 11:20

Ngày 22-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo VKSND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã thống nhất với Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo về quan điểm sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Thái (SN 1995, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).



Vị lãnh đạo này cho biết theo theo kết quả giám định thương tích thì Thái đã gây thương tích 10% cho nạn nhân, thuộc khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự. Theo quy định, người bị khởi tố ở khoản 1 điều này sẽ được xem xét áp dụng biện pháp tạm giam hay cho tại ngoại. Tuy nhiên, đây là vụ án gây ra dư luận xấu ở địa phương nên 2 cơ quan đã thống nhất sẽ bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra. "Sau khi xảy ra vụ án, VKSND huyện Ea H’leo cũng đã có báo cáo gửi VKSND tỉnh Đắk Lắk trong đó nói rõ quan điểm phải xử lý nghiêm. Trong trường hợp người nhà nạn nhân làm đơn bãi nại, thì quan điểm vẫn xử lý hình sự đối tượng Thái" – vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Ông Võ Đăng Vân, Trưởng Công an xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, cho biết hơn 1 tháng trước, Thái đã thuê căn nhà của 1 người dân địa phương làm nơi ở cho các nữ tiếp viên quán karaoke. Sau đó, không thấy Thái đăng ký tạm trú nên lực lượng công an xã đã nhiều lần tới kiểm tra vào bên đêm nhưng không có ai ở nhà. Do đó, mới đây công an xã đã tổ chức kiểm tra vào ban ngày. Tại thời điểm kiểm tra có 10 người đang ở. Trong 6 người có chứng minh nhân dân thì có 2 người chỉ mới 14 tuổi. Lực lượng công an xã đã tạm giữ chứng minh dân dân và mời Thái về trụ sở làm việc. "Thái không chịu tới. Thái lì lắm, láo lắm. Bảo rằng bọn em ở đây không lâu đăng ký làm chi" - ông Vân nói.

Cũng theo ông Vân, trước đó ít ngày, người dân có phản ánh Thái đánh đập 1 nữ tiếp viên vì không chiều theo ý khách. Cô gái này đã chạy thoát ra ngoài trốn vào nhà dân nên Thái tìm không được. Sau đó, người dân cho cô gái này tiền để cô ấy đón xe bỏ trốn. "Thái nghiện ma túy, xăm trổ đầy người. Lúc kiểm tra nhà, cơ quan công an cũng giữ 7 cái mã tấu" – ông Vân cho biết thêm.

Tại cơ quan công an, Thái cho biết mình chuyên tổ chức "điều đào" cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Ea H’leo và tỉnh Gia Lai. Tại huyện Ea H’leo, trung bình 1 ngày, 1 cô gái làm khoảng 4 ca và được khách trả 200.000 đồng/ca. Trong đó, Thái hưởng 100.000 đồng và giữ luôn số tiền còn lại của tiếp viên và bảo rằng cuối tháng sẽ trả cho các cô gái. Như vậy, chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Ea H’leo, với 14 tiếp viên, mỗi ngày Thái thu được hơn 5 triệu đồng tiền từ công sức của các tiếp viên. Vậy nhưng theo Thái thì hiện nay chủ yếu tập trung phát triển ở địa bàn tỉnh Gia Lai còn Ea H’leo "không ăn thua".

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 26-12-2018 em Nguyễn Thị Như Q. (17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được 1 người bạn rủ xuống huyện Ea H’leo làm việc và ở chung trong 1 căn nhà trọ với 13 cô gái là tiếp viên các quan karaoke. Tại đây, Thái đã điều em Q. đi phục vụ tại các quán karaoke khi có yêu cầu. Lần đầu tiên đi làm, em Q. bị khách sàm sỡ nên bỏ ra ngoài thì khi về đã bị Thái đánh đập do không chiều khách. Ngày 13-1, em Q. bị nghi ngờ lấy trộm 4 điện thoại của các nữ tiếp viên nên Thái dùng còng số 8 còng tay rồi đánh đập dã man từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

