Chiều 1-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Mai Nữ Lan Ngọc (SN 1981; trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngọc trước đó bị Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.



Theo tài liệu điều tra, tháng 12-2020, Mai Nữ Lan Ngọc "nổ" với bà N.T.B.C rằng có quen biết với người làm ở Bộ Công an. Chỉ với 20 tỉ đồng tiền phí dịch vụ, Ngọc có thể xử lý pháp lý cho một lô đất rộng hơn 3.900m2 tại Đà Nẵng.

Mai Nữ Lan Ngọc bị bắt sau khi trốn lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc

Cụ thể, đây là lô đất của bà N.T.B.C mua với giá 280 tỉ đồng. Bà C. đã đặt cọc cho chủ đất 135 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đang giao dịch thì lô đất vướng pháp lý do liên quan đến một vụ án nên đành "đứng bánh".

Thấy Mai Nữ Lan Ngọc rất uy tín, bà C. tin tưởng giao giấy tờ cho Ngọc xử lý pháp lý. Đặc biệt, để tạo lòng tin, Ngọc hứa sau khi "gỡ rối", sẽ mua lại lô đất trên với giá lên đến 400 tỉ đồng.

Sau đó, Ngọc nhận đủ 20 tỉ đồng, hứa trong vòng 15 ngày sẽ lo liệu xong, nếu không được sẽ trả lại tiền cho bà C. Đến ngày, Ngọc không làm được việc, đành trả lại 10 tỉ đồng.

Số tiền còn lại, Ngọc nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả nên bị tố giác đến cơ quan công an. Làm việc với công an, Ngọc thừa nhận hành vi và lại cam kết trả tiền, nhưng sau đó bỏ đi khỏi địa phương, nhiều lần không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan điều tra.

Đến ngày 20-6-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, do trốn khỏi nơi cư trú nên đến ngày 1-7-2022, Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Mai Nữ Lan Ngọc. Sáng 1-8-2022, Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin Ngọc xuất hiện tại nhà riêng số 02 Thích Phước Huệ nên tổ chức bắt giữ.

Công an TP Đà Nẵng đang tìm thêm các bị hại liên quan đến Mai Thị Lan Ngọc, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT, số 47 Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để cung cấp thông tin.