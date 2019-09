Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) vừa kết luận điều tra vụ Huỷ hoại tài sản tại thôn Rõng, xã An Lạc, huyện Sơn Động, đồng thời đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 2 bị can gồm: Đặng Đình Đỗ (SN 1954 ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) giám đốc Công ty TNHH Đức Thắng (Công ty Đức Thắng) và Nguyễn Trọng Mạnh về hành vi nêu trên.

Theo kết luận điều tra, năm 2007, ông Đặng Đình Đỗ (SN 1954 ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) làm giám đốc Công ty Đức Thắng đã mua lại diện tích đất của một số hộ dân tại thôn Rõng, xã An Lạc, huyện Sơn Động đang canh tác để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với mục đích khai thác mỏ đá. Cuối tháng 1-2010 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Đức Thắng thuê đất. Trong đó, đã thu hồi 42,197,6m2 đất rừng tại xã An Lạc, do Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý để giao cho Công ty Đức Thắng được UBND tỉnh Bắc Giang cấp GCNQSDĐ có thời hạn từ ngày tháng 4-2010 đến ngày 26-11-2019.

Khu vực Công ty Đức Thắng đang khai thác - Ảnh: Bích Việt

Đáng chú ý, trước đó, Lâm trường Sơn Động I (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động) đã ký hợp đồng cho hộ gia đình ông Dư Văn Toản (SN 1985 ở thôn Rõng) để trồng keo, có hiệu lực từ 1-01-2007 đến 31-12-2007. Diện tích đất trên có một phần của Công ty Đức Thắng đã được cấp GCNQSDĐ năm 2010.

Để được sử dụng toàn bộ phần đất của anh Toản, ông Đỗ giám đốc công ty Đức Thắng đã nhiều lần gặp gia đình Toản để thỏa thuận và đề nghị đền bù lại phần đất, nhưng gia đình Toản không nhất trí. Năm 2014, anh Dư Văn Toản chuyển vào miền nam làm ăn nên đã chuyển phần đất trồng keo lại cho bố mẹ là ông Dư Văn Thành, bà Hoàng Thị Đông quản lý. Sau ông Thành lại giao cho con trai Dư Văn Toàn (SN 1988) quản lý.

Đến ngày 5-5-2016 Công ty Đức Thắng đã ký hợp đồng với Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1980 ở tỉnh Tuyên Quang) về Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác, chế biến đá xây dựng và sản xuất gạch xi măng tại mỏ đá đến ngày 5-5-2021. Theo đó, anh Mạnh được giao trực tiếp quản lý việc khai thác đá xây dựng tại công trường của Công ty.

Ngày 12-8-2016, Công ty Đức Thắng tiếp tục được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản để làm vật liệu xây dựng có thời hạn 24 năm, với diện tích khai thác. Sau đó, ông Đỗ và ông Mạnh đã tổ chức nhiều lần đến gặp gỡ gia đình ông Dư Văn Thành để thỏa thuận đền bù, hỗ trợ tài sản nhưng gia đình ông Thành vẫn không nhất trí.

Muốn mở rộng diện tích trên được cấp phép để khai thác, Công ty Đức Thắng đã nhiều lần gửi thông báo đến xã Anh Lạc và gia đình ông Thành. "Nội dung trong thông báo yêu cầu gia đình ông Thành khai thác, thu hồi keo đã trồng trên phần đất của Công ty Đức Thắng đã được cấp GCNQSDĐ để Công ty lấy mặt bằng khai thác đá, nếu sau thời gian thông báo lần 3 hộ gia đình ông Thành không nhất trí thì Công ty sẽ tổ chức cho người tự giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau khi đã thông báo nhưng gia đình ông Thành không nhất trí vì cho rằng mức bồi thường chưa thoả đáng"- Kết luận điều tra nêu rõ.

Theo đó, khoảng 6 giờ đến 7 giờ sáng, ngày 1-4-2017, ông Đỗ chỉ đạo anh Nguyễn Trọng Mạnh dẫn theo nhiều người có mặt tại Công ty Đức Thắng để cắt, chặt keo của gia đình ông Thành trong vòng 30 đến 40 phút. Quá trình chỉ đạo cắt, chặt cây keo của gia đình ông Thành, Công ty Đức Thắng đã không thông báo việc cắt phá keo cho UBND xã An Lạc, Ban quản lý thôn Rõng cùng các hộ gia đình khác chứng kiến và cũng không có kế hoạch đền bù.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Thành đã có đơn gửi đến cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết. Quá trình điều tra Công an huyện Sơn Động xác định diện tích cắt phá keo với điện tích là 8.395m2, khoảng 4.700 cây keo bị cắt, trị giá thiệt hại là 94 triệu đồng. Trong diện tích đất đang tranh chấp giữa Công ty Đức Thắng với gia đình ông Dư Văn Thành là 6.353m2 tại thuộc Lô C, Khoảnh 59 thuộc khu vực Cắt Lái, thuộc thôn Rõng - An Lạc - Sơn Động, Công ty Đức Thắng đã được UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ, còn lại 2.042m2 không nằm trong Công ty Đức Thắng.

Qua làm việc với UBND xã An Lạc được biết, diện tích 2.042m2 nêu trên do UBND xã An Lạc quản lý, không giao cho hộ gia đình nào sản xuất, canh tác và không có gia đình nào được cấp GCNQSDĐ. Trong thời gian đề nghị thu hồi đất và hỗ trợ cây trên đất với gia đình Dư Văn Toản, Công ty Đức Thắng đã đền bù, hỗ trợ keo cho gia đình ông Dư Văn Thành là gần 17 triệu đồng. Tuy nhiên theo lời khai của gia đình ông Thành số tiền trên không phải số tiền đền bù liên quan đến diện tích 8.395m2 đất trồng keo mà Công ty Đức Thắng đã cho người cắt phá.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Đặng Đình Đỗ và Nguyễn Trọng Mạnh về tội Huỷ hoại tài sản. Sau khi bị khởi tố, ông Đỗ đã bồi thường 94 triệu đồng cho gia đình ông Thành và gia đình ông Thành cũng đã có đơn miễn truy cứu trách nhiệm đối với ông Đỗ.

Sau khi ông Đỗ bị khởi tố khiến công ty bình đình trệ, hợp đồng sản xuất bị ngưng trệ. Ông Đỗ đã gửi đơn đến các cơ quan tố tụng Trung ương để cầu cứu, đề nghị điều tra toàn diện lại vụ án và giám định lại hiện trường vụ án.