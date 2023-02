Ngày 22-2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức "trùm" buôn lậu Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Một góc tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30-10-2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang khi tuần tra tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng để 3 bọc ni lông lên 2 xe máy, bên trong có hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99%, giá trị trên 71,745 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy nhiều tiệm vàng ở TP Long Xuyên và TP Châu Đốc có thỏa thuận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh, rồi Hạnh thuê đàn em vận chuyển USD, vàng giao cho các chủ tiệm vàng; tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tấn Lộc khai từ sáng sớm 30-10-2020, Lộc đến nhà của Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) nhận hai gói USD ghi ký hiệu 2 - N - 200, tổng cộng 400.000 USD, rồi Lộc đem về nhà của Hạnh kiểm điếm. Sau đó, Lộc lấy 400.000 USD vận chuyển sang Campuchia giao cho Pha Na.

"Tôi đưa 400.000 USD cho lính của bà Pha Na và nhận được tin nhắn của bà Pha Na với ký hiệu 2N-21C. Tức là bà Pha Na có 21kg vàng sẽ giao cho Nghĩa đúng hẹn." - bị cáo Lộc trình bày.

Sau khi nghe hết lời khai của Lộc, Nghĩa liền phản bác và khẳng định không quen biết Lộc.

"Tôi không quen biết bị cáo Lộc. Họ đang vu khống tôi và tôi không nhớ là có gặp bị cáo Lộc hay chưa. Xin hội đồng xét xử xem xét lại vụ án này. Bị cáo không hề tham gia vào việc vận chuyển USD sang biên giới" – Nghĩa nói.

Các chủ tiệm vàng đều phủ nhận đã thuê nhóm của Mười Tường vận chuyển tiền, vàng qua biên giới.

Trong khi đó, Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Thanh Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) đều không thừa nhận đã thuê nhóm của Mười Tường vận chuyển USD sang Campuchia để mua vàng từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam.

Trần Thị Thảo Trang khai nhận có vay mượn của bạn số lượng lớn USD, rồi đến TP Châu Đốc nhờ Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) đặt mua 31kg vàng. Số tiền USD dư ra, Trang bán cho Nguyên để hưởng chênh lệch.

Bị cáo Trương Thanh Liêm khai không có quan hệ làm ăn với Mười Tường.

Còn Trương Thanh Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) thừa nhận có đưa 200.000 USD cho Lộc đem qua Campuchia giao Tuốt, theo yêu cầu của Tuốt. Liêm không có quan hệ làm ăn với Mười Tường.

Trong khi đó, khai tại tòa, bị cáo Dương Công Cường nói Mười Tường là cô vợ của Cường. Mười Tường cho đàn em đi nhận vàng từ Tuốt về giao cho Cường. Đổi lại, Mười Tường được vợ chồng Cường cho vay tiền với lãi suất 1%/tháng.

Mười Tường chỉ nhận có vai trò giúp sức.

Mười Tường cũng thừa nhận có vay tiền từ vợ chồng Cường, nhưng không thừa nhận vai trò chủ mưu trong vụ vận chuyển tiền, vàng qua biên giới.

"Bị cáo đã quá nhiều tội rồi, giờ chỉ mong HĐXX xem xét, trong vụ này bị cáo chỉ giúp sức thôi. Bị cáo không biết Tuốt, không biết các chủ tiệm vàng, việc Lộc vận chuyển cho các tiệm vàng bị cáo không biết. Bị cáo chỉ đứng ra bảo lãnh cho Lộc tham gia vận chuyển cho Cường để được mượn tiền từ vợ chồng Cường" - bị cáo Hạnh nói.

Cường giao dịch tiền – vàng với tiệm vàng ở TP HCM ngay trong nhà vệ sinh.

Theo lời khai của Dương Công Cường, việc trở thành người giao nhận vàng cho tiệm vàng ở TP HCM chỉ là dịp tình cờ trong một lần đi khám bệnh đã quen biết Tuốt.

"Tuốt gợi ý giao vàng cho bị cáo bán kiếm lời, bán vàng xong thì mới trả tiền cho Tuốt. Mỗi lần Tuốt gửi cho đàn em của Mười Tường là Phấn và Chì đến nhà bị cáo để giao nhận tiền và 1- 2kg vàng. Sau đó, bị cáo đem vàng lên TP HCM giao cho lính của một chủ tiệm vàng ở quận 5, TP HCM. Quá trình giao tiền - vàng diễn ra trong nhà vệ sinh" - Cường khai.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 24-2.