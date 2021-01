Sáng 9-1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Hiệp (37 tuổi, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.



Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiệp

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 26-5-2018, Hiệp cùng ông Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi) và một số người khác tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ngồi nhậu thì Hiệp có rủ mọi người đánh bài ăn tiền nhưng không ai đồng ý. Lúc này, anh Dũng có nói: "Nhậu rồi la gì?" thì giữa 2 người xảy ra xô xát, vật lộn nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sau hơn 2 năm bỏ trốn qua nhiều tỉnh, Nguyễn Đức Hiệp bị bắt giữ

Sau đó, Hiệp bỏ về nhà lấy một con dao dài khoảng 50cm rồi quay lại quán nhậu. Tại đây, Hiệp đã lao vào chém liên tiếp 3 nhát vào đầu và tay anh Dũng. Lúc này, những người xung quanh đã kịp thời can ngăn, giật lấy con dao trên tay Hiệp rồi đưa anh Dũng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu với tỉ lệ thương tật 33%.

Đối tượng Hiệp vác dao chém người chỉ vì bị từ chối đánh bài

Sau khi gây án, đối tượng Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Krông Ana ra quyết định khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích", phát lệnh truy nã. Sau hơn 2 năm trốn đến nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước, mới đây, Hiệp bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang làm thuê tại tỉnh Bình Phước. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thay đổi tội danh giết người đối với Nguyễn Đức Hiệp.