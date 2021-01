Ngày 6-1, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Đức (SN 1999; ngụ xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ".



Nghi phạm chém bạn nhậu, đâm trọng thương thiếu úy công an

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 2-1 do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Lê Văn Đức đã dùng dao rượt chém anh Bùi Ngọc Thắng (SN 1982; ngụ cùng xã) là bạn đang nhậu với Đức khiến anh Thắng bị trọng thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã chỉ đạo Công an xã Quảng Yên xuống hiện trường để điều tra, giải quyết vụ việc. Trong lúc công an đang ghi nhận sự việc và yêu cầu Đức lên trụ sở công an làm việc, thanh niên này đã không chấp hành mà còn dùng kéo chống trả, sau đó đâm vào bụng thiếu úy Vũ Tiến Hưng (Công an viên xã Quảng Yên) khiến thiếu úy Hưng bị thương.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, thiếu úy Hưng cùng tổ công tác của Công an xã Quảng Yên nhanh chóng khống chế, bắt gọn Đức, thu hồi toàn bộ tang vật và các vũ khí, hung khí gây án.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thăm hỏi, động viên thiếu úy Vũ Tiến Hưng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

Biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của thiếu úy Vũ Tiến Hưng và Công an xã Quảng Yên, chiều ngày 5-1, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thiếu úy Vũ Tiến Hưng yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để trở lại làm việc, chiến đấu.

Hiện Công an huyện Quảng Xương đang củng cố hồ sơ, sớm đưa Lê Văn Đức ra nghiêm trị theo quy định của pháp luật.